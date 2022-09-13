Економлять чорнила: Російським виробникам дозволять зменшити обсяг інформації на упаковці

Росстандарт може дозволити російським виробникам не вказувати на етикетці товару частину інформації про терміни придатності у відповідь на прохання дозволити зменшити розмір етикеток продуктів для економії чорнил, нестача яких виникла через санкції.

Як повідомила пресслужба Росстандарту, місцеві виробники зможуть не вказувати на етикетках продуктів адресу виробництва та вказання на місце, де саме на товарі зазначено термін придатності та дату виготовлення, пише РБК.

У російському відомстві уточнили, виробники також зможуть зменшити розмір етикетки, перенісши частину інформації про продукт у QR-код.

Раніше російська віцепрем'єрка Вікторія Абрамченко доручила вивчити пропозицію щодо скорочення розмірів етикеток продуктів. З таким проханням до російського уряду звернулися представники місцевого бізнесу, які почали спрощувати дизайн товарів через брак упаковки та чорнил внаслідок санкцій.

Російські контролюючі органи мали надати свої пропозиції до кінця липня, однак представник Абрамченко зазначив, що консолідованих пропозицій до апарату віцепрем'єра не надходило.

У Росії вимоги до розміру етикеток встановлюються не національними стандартами, а техрегламентами, у яких зафіксовано, яка саме інформація повинна бути вказана на упаковці (від її кількості та розміру шрифту залежить розмір етикетки). Тож у Росстандарті наголосили, що уточнення вимог до екикеток доцільно розглядати в рамках змін до технічних регламентів Митного союзу, спільних для країн Євразійського економічного союзу.