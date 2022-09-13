Інфляція у Німеччині оновила рекорд

Споживчі ціни у Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у серпні зросли на рекордні 8,8% у річному вираженні.

Як свідчать остаточні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis), порівняно з попереднім календарним місяцем ціни зросли на 0,4%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Динаміка обох показників збіглася з попередньо оголошеними даними та середніми прогнозами аналітиків, опитаних Trading Economics.

У липні споживчі ціни у ФРН зросли на 8,5% у річному вираженні та на 0,8% щодо червня.

Споживчі ціни, розраховані за німецькими стандартами, у серпні підвищилися на 7,9% у річному вираженні після зростання на 7,5% місяцем раніше.

Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни зросли на 0,3% (після підйому на 0,9% у липні). Динаміка обох показників також збіглася з прогнозами та попередніми даними.

Зокрема, ціни на енергоносії зросли на 35,6% у річному вираженні після збільшення на 35,7% у липні, продукти харчування подорожчали на 16,6%. Без урахування цих двох категорій товарів споживчі ціни збільшились на 3,5% рік до року.