Зупинка транзиту російського газу не вплине на опалювальний сезон, – Вітренко

Газотранспортна система України може працювати без транзиту російського газу, тому його припинення не вплине на проходження опалювального сезону, водночас на перший план виходять військові ризики.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив у кулуарах 17-ї щорічної зустрічі YES, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна у вівторок.

"Президент прямо каже, що головні ризики – це військові ризики. Якщо буде погіршення (ситуації, – ред.) на певних ділянках фронту, то, як свідчить наш досвід, ми нічим не можемо допомогти. Люди мають бути готові до всього, до того, що поки що місяць-два тривають бої, вони могли б пережити навіть без опалення", – сказав Вітренко.

За його словами, зараз у компанії залишилося 1600 абонентів у Донецькій області, тоді як до початку повномасштабний бойових дій їх було 300 тис.

"Коли такі активні бойові дії ми не можемо це робити (ремонти та подачу газу)", – констатував глава "Нафтогазу".

Він додав, що є також ризики направлених обстрілів російськими агресорами об'єктів енергетичної інфраструктури.

"У нас багато ситуацій: в Охтирці в перші дні війни спеціально бомбардували теплокомуненерго і населення залишилося без опалення. Сєвєродонецька ТЕЦ – схожа ситуація, Маріуполь... – багато випадків, коли вони спеціально це робили. Люди повинні готуватися, що найважливіші – військові ризики" , – зазначив Вітренко.

За його словами, важливим є також фінансове питання, тому що ціни на імпортний газ дуже високі.

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"Нафтогаз" зможе імпортувати якісь обсяги газу, якщо вони потрібні, але ціна (імпортного) газу – $2-2,5 тис. (за 1000 куб. м), а продаємо менше $200 і ще не отримуємо коштів у повному обсязі" , – пояснив голова "Нафтогазу".

Він нагадав, що кошти мають надійти до спецфонду уряду, а звідти – "Нафтогазу" для покриття цього механізму непрямих субсидій.

"Через спецфонд, мова має не про кредити йти, кредити треба повертати. Коли "Нафтогаз" імпортує газ по $2000 (за тисячу кубометрів), а продає по $200, то це не питання кредиту. Питання в тому, щоб уряд компенсував різницю між $2000 і $200", – наголосив Вітренко.

Міністр енергетики Герман Галущенко на YES зазначив, що існуючих запасів енергоресурсів та потужностей Україні достатньо для проходження опалювального сезону без блек-ауту.

Як повідомлялося, раніше голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявляв, що компанія має різні сценарії роботи газотранспортної системи під час опалювального сезону, які в тому числі передбачають припинення транзиту російського газу до ЄС.

Водночас, голова Оператора ГТС зауважив, що збереження транзиту в період російської військової агресії гарантує Україні цілісність магістральних газопроводів.