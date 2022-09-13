Зупинка транзиту російського газу не вплине на опалювальний сезон, – Вітренко
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив у кулуарах 17-ї щорічної зустрічі YES, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна у вівторок.
"Президент прямо каже, що головні ризики – це військові ризики. Якщо буде погіршення (ситуації, – ред.) на певних ділянках фронту, то, як свідчить наш досвід, ми нічим не можемо допомогти. Люди мають бути готові до всього, до того, що поки що місяць-два тривають бої, вони могли б пережити навіть без опалення", – сказав Вітренко.
За його словами, зараз у компанії залишилося 1600 абонентів у Донецькій області, тоді як до початку повномасштабний бойових дій їх було 300 тис.
"Коли такі активні бойові дії ми не можемо це робити (ремонти та подачу газу)", – констатував глава "Нафтогазу".
Він додав, що є також ризики направлених обстрілів російськими агресорами об'єктів енергетичної інфраструктури.
"У нас багато ситуацій: в Охтирці в перші дні війни спеціально бомбардували теплокомуненерго і населення залишилося без опалення. Сєвєродонецька ТЕЦ – схожа ситуація, Маріуполь... – багато випадків, коли вони спеціально це робили. Люди повинні готуватися, що найважливіші – військові ризики" , – зазначив Вітренко.
За його словами, важливим є також фінансове питання, тому що ціни на імпортний газ дуже високі.
"Нафтогаз" зможе імпортувати якісь обсяги газу, якщо вони потрібні, але ціна (імпортного) газу – $2-2,5 тис. (за 1000 куб. м), а продаємо менше $200 і ще не отримуємо коштів у повному обсязі" , – пояснив голова "Нафтогазу".
Він нагадав, що кошти мають надійти до спецфонду уряду, а звідти – "Нафтогазу" для покриття цього механізму непрямих субсидій.
"Через спецфонд, мова має не про кредити йти, кредити треба повертати. Коли "Нафтогаз" імпортує газ по $2000 (за тисячу кубометрів), а продає по $200, то це не питання кредиту. Питання в тому, щоб уряд компенсував різницю між $2000 і $200", – наголосив Вітренко.
Міністр енергетики Герман Галущенко на YES зазначив, що існуючих запасів енергоресурсів та потужностей Україні достатньо для проходження опалювального сезону без блек-ауту.
Як повідомлялося, раніше голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявляв, що компанія має різні сценарії роботи газотранспортної системи під час опалювального сезону, які в тому числі передбачають припинення транзиту російського газу до ЄС.
Водночас, голова Оператора ГТС зауважив, що збереження транзиту в період російської військової агресії гарантує Україні цілісність магістральних газопроводів.