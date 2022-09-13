Балкер із російськими добривами пів року простоює у Латвії через санкції

Із початку березня на якірній стоянці Ризького порту стоїть балкер Asian Majesty з 55 тис. тонн хлориду калію на борту. Вантаж належить компанії російського олігарха Дмитрія Мазепіна, на якого накладено санкції ЄС через вторгнення РФ в Україну. Через це судно, яке прибуло до Риги 3 березня для довантаження, затримане митницею й не може покинути порт.

Про це йшлося у передачі De facto латвійського телебачення, передає The Maritime Telegraph.

Зазначається, що вантаж добрив вартістю близько $17 млн не перебуває під санкціями. На саме судно та його команду санкції також не поширюються. Але під санкціями знаходиться власник добрив, через що митниця не дозволяє судну вивезти їх із порту. Asian Majesty міг би залишити Латвію, якби на борту не було вантажу, який вважається замороженим економічним активом.

На початку літа команда судна попросила допомоги, оскільки на судні закінчувалися паливо, продукти харчування та питна вода, і накопичилися відходи. До середини літа питання забезпечення моряків усім необхідним вирішили, наразі екіпаж не вважається покинутим. Але вирішити, що робити із вантажем міндобрив на борту, в Латвії не можуть, зазначають The Maritime Telegraph.

Ні судно, ні вантаж не належать зареєстрованим у Латвії підприємствам. У них немає банківських рахунків і вони не мають наміру співпрацювати, визнають представники різних установ. Зв'язок із власниками судна та вантажу дуже складний. І досі не було конструктивної реакції, наприклад, на інформацію митниці, що вантаж можна було б вивантажити у будь-якому порту Євросоюзу, де це технічно можливо. Тоді вантаж був би заморожений, а судно могло вирушати далі, відзначають в латвійських компетентних органах.

Усе це ускладнює вирішення питання і продовжує затримання Asian Majesty в Ризькому порту.