Суд арештував вертоліт Міноборони Білорусі та запчастини вартістю 300 мільйонів, – Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора арештовано вертоліт, частини несучих гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун та інше майно загальною вартістю майже 300 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, до початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міноборони Білорусі, білоруських та російських підприємств.

Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна на потреби ЗСУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Крім того, Міністерством фінансів США застосовано санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента РФ.