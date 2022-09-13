Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до мінімуму за останній рік
За даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи Росії, які складають більше третини федерального бюджету, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів ($11,1 млрд), що майже на 13% менше, ніж у липні, повідомляє Bloomberg.
Порівняно із серпнем минулого року доходи РФ від експорту нафти та газу знизились на 3,4% хоча ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.
Російський Мінфін пояснює падіння нафтогазових надходжень Росії у серпні специфікою правил сплати податків. Російські виробники нафти зазвичай сплачують податок на прибуток за попередній квартал у квітні, липні, жовтні та січні. В результаті надходження від цього податку забезпечили додатковий приріст доходів бюджету РФ у липні на 306,3 млрд рублів.
Водночас агентство зауважує, що через відмову деяких традиційних покупців у Європі від російської нафти змушують Москву продавати її зі значною знижкою на азіатських ринках.
Загалом доходи федерального бюджету РФ в серпні 2022 року знизилися приблизно на 11% у номінальному вираженні в порівнянні з серпнем 2021 року – до 1,83 трлн рублів.
Як зауважує російське інформагентство РБК, таким чином доходи бюджету Росії у річному обчисленні падають другий місяць поспіль – у липні їхнє падіння досягало 26%.
Водночас інфляція у РФ станом на кінець серпня становила 14%, тому з поправкою на інфляцію доходи бюджету знизилися б ще сильніше.
Попри те, що доходи федерального бюджету дещо зросли, порівняно з липнем, коли вони становили 1,76 трлн рублів, другий місяць поспіль знижуються у річному вираженні одночасно і нафтогазові надходження федерального бюджету, і ненафтогазові.
Зокрема, зменшення ненафтогазових доходів у серпні пов'язане зі зниженням "інших", неподаткових доходів, до яких входять дивіденди держкомпаній, платежі за користування природними ресурсами, доходи від продажу державних активів тощо.
За даними Мінфіну, інші доходи скоротилися в 2,3 раза порівняно із серпнем минулого року – до 222,7 млрд руб. У базу серпня минулого року (520,7 млрд), зокрема, входили дивіденди держкомпаній на суму 243 млрд руб., проте цього року бюджет отримає майже вдвічі менше дивідендів від держкомпаній порівняно з 2021 роком.
У підсумку дефіцит бюджету у серпні становив 344 млрд рублів після уточненого дефіциту у розмірі 1 трлн руб. за липень.
За підсумками восьми місяців 2022 року все ще зберігається профіцит федерального бюджету у розмірі 137,4 млрд рублів, проте за весь рік бюджет буде в дефіциті, який складе до 2% ВВП, оцінював у червні міністр фінансів Антон Силуанов (2,9 трлн руб.).