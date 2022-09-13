Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до мінімуму за останній рік

Через санкції доходи бюджету Росії від експорту нафти та газу зменшилися до мінімуму з червня 2021 року попри зростання цін.

За даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи Росії, які складають більше третини федерального бюджету, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів ($11,1 млрд), що майже на 13% менше, ніж у липні, повідомляє Bloomberg.

Порівняно із серпнем минулого року доходи РФ від експорту нафти та газу знизились на 3,4% хоча ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.

Російський Мінфін пояснює падіння нафтогазових надходжень Росії у серпні специфікою правил сплати податків. Російські виробники нафти зазвичай сплачують податок на прибуток за попередній квартал у квітні, липні, жовтні та січні. В результаті надходження від цього податку забезпечили додатковий приріст доходів бюджету РФ у липні на 306,3 млрд рублів.

Водночас агентство зауважує, що через відмову деяких традиційних покупців у Європі від російської нафти змушують Москву продавати її зі значною знижкою на азіатських ринках.

Загалом доходи федерального бюджету РФ в серпні 2022 року знизилися приблизно на 11% у номінальному вираженні в порівнянні з серпнем 2021 року – до 1,83 трлн рублів.

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Як зауважує російське інформагентство РБК, таким чином доходи бюджету Росії у річному обчисленні падають другий місяць поспіль – у липні їхнє падіння досягало 26%.

Водночас інфляція у РФ станом на кінець серпня становила 14%, тому з поправкою на інфляцію доходи бюджету знизилися б ще сильніше.

Попри те, що доходи федерального бюджету дещо зросли, порівняно з липнем, коли вони становили 1,76 трлн рублів, другий місяць поспіль знижуються у річному вираженні одночасно і нафтогазові надходження федерального бюджету, і ненафтогазові.

Зокрема, зменшення ненафтогазових доходів у серпні пов'язане зі зниженням "інших", неподаткових доходів, до яких входять дивіденди держкомпаній, платежі за користування природними ресурсами, доходи від продажу державних активів тощо.

За даними Мінфіну, інші доходи скоротилися в 2,3 раза порівняно із серпнем минулого року – до 222,7 млрд руб. У базу серпня минулого року (520,7 млрд), зокрема, входили дивіденди держкомпаній на суму 243 млрд руб., проте цього року бюджет отримає майже вдвічі менше дивідендів від держкомпаній порівняно з 2021 роком.

У підсумку дефіцит бюджету у серпні становив 344 млрд рублів після уточненого дефіциту у розмірі 1 трлн руб. за липень.

За підсумками восьми місяців 2022 року все ще зберігається профіцит федерального бюджету у розмірі 137,4 млрд рублів, проте за весь рік бюджет буде в дефіциті, який складе до 2% ВВП, оцінював у червні міністр фінансів Антон Силуанов (2,9 трлн руб.).