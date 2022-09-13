Прем’єрка Фінляндії вимагає заборонити в’їзд до ЄС для російських туристів

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ недостатньо, потрібно заборонити в’їзд до ЄС росіян із туристичною метою.

Про це Марін заявила, виступаючи в Європарламенті, передає Європейська правда.

Марін наголосила, що ЄС має бути готовим посилити санкції проти Росії, щоб санкції відображалися на повсякденному життя всіх росіян.

"Це неправильно, коли в той час як Росія вбиває мирних жителів в Україні, росіяни можуть вільно подорожувати Європою. Ми маємо істотно обмежити видачу віз. Призупинення угоди про спрощений візовий режим – це добре, але цього недостатньо", – сказала Марін.

Раніше повідомлялося, що Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від росіян документи для оформлення туристичних віз.

Як повідомлялося, з 12 вересня вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 9 вересня.

Пізніше постійний представник РФ при ЄС Владімір Чижов заявив, що Росія не відповідатиме дзеркально на візові обмеження Євросоюзу.