Нацкомісія збільшила граничний обсяг продажу електроенергії для великих виробників

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила максимальний граничний обсяг продажу електроенергії за двосторонніми договорами, на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та на експорт для виробників потужністю від 75 МВт (генеруюча потужність типу D) із 110% до 125%.

Про це йдеться в проєкті ухвали "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332", затвердженому на засіданні комісії 13 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

"До НКРЕКП надійшло звернення НЕК "Укренерго", яким поінформовано, що з огляду на складну ситуацію, що сталася на Запорізькій АЕС, та ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури 11 вересня 2022 року виникла потреба перегляду розрахунку максимального обсягу продажів електроенергії учасниками ринку", – йдеться в обґрунтуванні комісії до проєкту документа.

Як поінформував регулятор, до НКРЕКП також надійшло звернення ТОВ "ДТЕК Енерго" щодо необхідності перегляду ліміту продажів електроенергії для виробників, у якому компанія вказала, що у серпні потреба енергосистеми у відпуску електроенергії з генеруючих потужностей типу D перевищувала встановлені ліміти продажів.

НКРЕКП також скоригувала терміни визначення максимального граничного обсягу продажу електроенергії, який тепер визначається у торговий день d, як 125% від середнього обсягу продажів за період d3 – d9 цього учасника згідно з даними комерційного обліку.

Якщо виробник електричної енергії здійснює запуск генеруючого обладнання, яке не перебувало в роботі протягом 10 або більше днів до торговельного дня d, то максимальний обсяг продажів може бути збільшений на величину, що дорівнює номінальній установленій потужності даного генеруючого обладнання, йдеться в постанові регулятора.