Нацкомісія збільшила граничний обсяг продажу електроенергії для великих виробників
Про це йдеться в проєкті ухвали "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332", затвердженому на засіданні комісії 13 вересня, передає Інтерфакс-Україна.
"До НКРЕКП надійшло звернення НЕК "Укренерго", яким поінформовано, що з огляду на складну ситуацію, що сталася на Запорізькій АЕС, та ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури 11 вересня 2022 року виникла потреба перегляду розрахунку максимального обсягу продажів електроенергії учасниками ринку", – йдеться в обґрунтуванні комісії до проєкту документа.
Як поінформував регулятор, до НКРЕКП також надійшло звернення ТОВ "ДТЕК Енерго" щодо необхідності перегляду ліміту продажів електроенергії для виробників, у якому компанія вказала, що у серпні потреба енергосистеми у відпуску електроенергії з генеруючих потужностей типу D перевищувала встановлені ліміти продажів.
НКРЕКП також скоригувала терміни визначення максимального граничного обсягу продажу електроенергії, який тепер визначається у торговий день d, як 125% від середнього обсягу продажів за період d3 – d9 цього учасника згідно з даними комерційного обліку.
Якщо виробник електричної енергії здійснює запуск генеруючого обладнання, яке не перебувало в роботі протягом 10 або більше днів до торговельного дня d, то максимальний обсяг продажів може бути збільшений на величину, що дорівнює номінальній установленій потужності даного генеруючого обладнання, йдеться в постанові регулятора.