Акціонери Twitter підтримали продаж компанії Ілону Маску попри його відмову
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на повідомлення компанії за результатами попередніх підрахунків голосів, передає Інтерфакс-Україна.
За підсумками позачергових зборів 98,6% акціонерів підтримали угоду.
Як повідомлялося, наприкінці квітня компанія Twitter офіційно оголосила про укладання угоди з мільярдером Ілоном Маском на покупку її соцмережі за $44 млрд. За словами голова ради директорів Twitter Брета Тейлора, ухвалене рішення стане "кращим рухом уперед для акціонерів Twitter".
Водночас у травні Маск тимчасово призупинив процедуру купівлі Twitter. За його словами, угода тимчасово призупинена, адже він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спамові та фейкові облікові записи дійсно становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.
У липні Маск офіційно заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter. Натомість у компанії пригрозили судовими провадженнями.
Пізніше Twitter подала до суду на американського мільярдера Ілона Маска через порушення його угоди щодо купівлі соцмережі на суму $44 млрд.