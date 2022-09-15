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Акціонери Twitter підтримали продаж компанії Ілону Маску попри його відмову

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Акціонери Twitter підтримали продаж компанії Ілону Маску попри його відмову
Акціонери Twitter схвалили пропозицію Ілона Маска про купівлю компанії за $44 млрд, від якої він зараз намагається відмовитися.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на повідомлення компанії за результатами попередніх підрахунків голосів, передає Інтерфакс-Україна.

За підсумками позачергових зборів 98,6% акціонерів підтримали угоду.

Як повідомлялося, наприкінці квітня компанія Twitter офіційно оголосила про укладання угоди з мільярдером Ілоном Маском на покупку її соцмережі за $44 млрд. За словами голова ради директорів Twitter Брета Тейлора, ухвалене рішення стане "кращим рухом уперед для акціонерів Twitter".

Водночас у травні Маск тимчасово призупинив процедуру купівлі Twitter. За його словами, угода тимчасово призупинена, адже він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спамові та фейкові облікові записи дійсно становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.

У липні Маск офіційно заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі Twitter. Натомість у компанії пригрозили судовими провадженнями.

Пізніше Twitter подала до суду на американського мільярдера Ілона Маска через порушення його угоди щодо купівлі соцмережі на суму $44 млрд.

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