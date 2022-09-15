Фінляндія арештувала майно підсанкційних росіян вартістю 190 мільйонів євро, – ЗМІ

Влада Фінляндії влада вилучила у підсанкційних росіян майно на майже 189 млн євро, арешти торкнулися десятків організацій.

Про це повідомляє MTV News, передає Інтерфакс-Україна.



"За даними правоохоронних органів, арешти зачіпили кілька десятків організацій, включених до списку санкцій ЄС", – йдеться в повідомленні.



На сьогодні діє понад сто різних тимчасових чи постійних вилучень, при цьому на початку літа їхня сума була більш ніж удвічі меншою і становила близько 80 млн євро.



За даними MTV News, номенклатура конфіскованого майна є широкою. Серед них велика кількість нематеріальних активів, акції та гроші, що зберігаються на рахунках, різна промислова сировина, транспортні засоби.



Правоохоронці, посилаючись на положення про секретність, не повідомляють MTV News подробиць про окремі вилучення або особи, які втратили майно.



Також деякі із вилучень, здійснених правоохоронцями, оскаржені в суді.

Як повідомлялося, станом на липень унаслідок санкцій було заблоковано активи більш ніж у 5 млн росіян. Водночас тільки акцій, що їм належать, заморожено більш ніж на 320 млрд рублів.