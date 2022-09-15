Комерційний літак Wizz Air вилетів зі Львова до Польщі

Комерційний літак компанії Wizz Air, який від початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у Львові, у вівторок вилетів зі львівського аеропорту до польського Катовіце.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані сервісу відстежування літаків Flightradar24.

"Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце вчора", – сказав директор комунікацій Flightradar24 Ян Петченік. За даними сервісу, літак злетів приблизно об 11 ранку за східним часом у вівторок.

Точний час вильоту літака невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, "ймовірно, з міркувань безпеки", – наголосив Петченік.

Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Петченік не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує.

CNN звернулася до Wizz Air за коментарем, але не отримало негайної відповіді.

Петченік також сказав, що Wizz Air все ще має три літаки на землі в українській столиці з угорською реєстрацією.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи. Технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, але практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.

Нагадаємо, українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії РФ – з 24 лютого цього року.