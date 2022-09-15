"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення зі звільненою від окупантів Балаклією
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Із 15 вересня між Харковом та Балаклією "Укрзалізниця" запускає курсування рейкового автобусу.
Як повідомляє пресслужба компанії, для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.
Так, поїзд №6403/6402 Харків – Балаклія – Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55. Із Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуває до Харкова об 11:10.
Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.
Робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.
На маршруті використовуватиметься рейковий автобус.
Вартість проїзду з Харкова до Балаклії – 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.