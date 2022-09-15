МВФ змінив очільника місії в Україні (оновлено)

Новим очільником Місії Міжнародного валютного фонду в Україні став Гевін Грей.

Про це йдеться у повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Грей змінить на цій посаді Іванну Владкову Голлар із 20 вересня.

За словами Степаняна, Грей – громадянин Великої Британії. Він має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

Згідно з інформацією в професійній соцмережі Linkedin, Грей працює у МВФ понад 16 років, поточна його посада – радник зі стратегічної політики та перегляду, а до цього у 2018-2020 роках він був заступником голови департаменту Фонду на Близькому Сході та в Центральній Азії, очолював місію у Іраку.

Громадянка Болгарії Голлар очолила представництво МВФ в Україні з 1 травня 2020 року, проте через пандемію Covid, а потім розв'язану Росією війну фізичних візитів місії в Україну в цей період не було.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован цими днями повідомив, що Фонд розглядає можливість повернення свого постійного представника до Києва.

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Як повідомлялося, напередодні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Очільниця Фонду підтвердила, що, поки розробляється нова програма, МВФ надасть Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,4 млрд.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.