Росія визнала збитки від санкцій на сотні мільярдів доларів, – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також $300 млрд валютних резервів, заморожених західними санкціями, була включена до презентації для зустрічі високого рівня наприкінці серпня. Люди, знайомі з подією, підтвердили зміст, побажавши залишитися неназваними.
У Мінфіні РФ відмовилися від коментарів.
Так, у презентації наведені такі показники:
- падіння капіталізації фондового ринку – на 40%;
- заморожені міжнародні резерви Центробанку РФ – $300 млрд;
- заморожені євробонди – 4,6 трлн рублів;
- падіння банківського капіталу – на 10%;
- заморожені роздрібні продукти та депозити – 563 млрд рублів.
У презентації також описується збиток фінансовій інфраструктурі, включаючи 80% активів банківського сектора, які потрапили під санкції, відключення від SWIFT і втрата доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Автори документу також зазначають, що такі інструменти як деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, "практично зникли".
Водночас у звіті не наведено загального значення удару від санкцій.