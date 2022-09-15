Росія визнала збитки від санкцій на сотні мільярдів доларів, – Bloomberg

Згідно з внутрішнім документом Міністерства фінансів РФ, фінансовий сектор країни зазнав сотень мільярдів доларів "прямих збитків" від масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.



Зазначається, що оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також $300 млрд валютних резервів, заморожених західними санкціями, була включена до презентації для зустрічі високого рівня наприкінці серпня. Люди, знайомі з подією, підтвердили зміст, побажавши залишитися неназваними.

У Мінфіні РФ відмовилися від коментарів.

Так, у презентації наведені такі показники:

падіння капіталізації фондового ринку – на 40%;

заморожені міжнародні резерви Центробанку РФ – $300 млрд;

заморожені євробонди – 4,6 трлн рублів;

падіння банківського капіталу – на 10%;

заморожені роздрібні продукти та депозити – 563 млрд рублів.

У презентації також описується збиток фінансовій інфраструктурі, включаючи 80% активів банківського сектора, які потрапили під санкції, відключення від SWIFT і втрата доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Автори документу також зазначають, що такі інструменти як деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, "практично зникли".

Водночас у звіті не наведено загального значення удару від санкцій.