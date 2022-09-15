Греція планує обмежити ціни на дрова

Міністерство розвитку Греції планує обмежити ціни на дров та пелети, оскільки вони подорожчали приблизно на 30% порівняно з минулим роком.

Про це заявив міністр розвитку Адоніс Георгіадіс, передає Euractiv.

"Втручання в ринок, безумовно, буде, але я хочу, щоб межа роздрібної ціни була на рівні, при якому це не призведе до створення чорного ринку", –наголосив він.

"Через зростання цін на природний газ ми не допустимо спекуляцій на ринку дров", – додав міністр.

Оскільки ціни на газ та електроенергію стрімко зростають, багато європейських домогосподарств цієї зими переходять на дрова як альтернативне джерело опалення.

Але сплеск попиту та скорочення постачання із Росії штовхають вгору ціни та викликають дефіцит, загрожуючи залишити найбільш уразливі верстви населення без тепла.

"Якщо говорити про деревину для виробництва енергії, то більшість країн-членів ЄС відчувають її нестачу, а ціни на пелети в таких країнах, як Німеччина та Бельгія, зросли приблизно в 2,5 раза", – повідомив представник Bioenergy Europe.