США та ЄС намагаються змусити Туреччину відключити російську платіжну систему "Мир", – FT

США та ЄС посилюють тиск на Туреччину через побоювання, що банківський сектор країни є потенційною лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

Про це пише Financial Times із посиланням на західних чиновників, передає НВ

Зокрема, США зосередили свою увагу на турецьких банках, які працюють із російською платіжною системою "Мір", зазначає видання. Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

"Ми дуже чітко подамо сигнал про те, що, наприклад, фінансові установи третіх країн не повинні підключатися до платіжної мережі "Мір", тому що, як ви знаєте, це пов'язано з деякими ризиками ухилення від санкцій", – зазначив один із співрозмовників видання.

Тиск на Туреччину виник у міру того, як західні країни переключилися із запровадження нових санкцій на посилення вже чинних обмежень.

"Нам потрібно закрити лазівки", – зазначив інший співрозмовник видання.

Загалом до російської платіжної системи "Мір" підключено п'ять великих турецьких банків – Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank та Halkbank.

Два з них – приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, підключилися до системи вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами офіційних осіб, окрім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій націлені на країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.