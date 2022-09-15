Імпорт вугілля в Україну впав утричі з початку року

Україна у січні-серпні знизила імпорт кам’яного вугілля та антрациту утричі (на 8,68 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 4,37 млн тонн.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортоване на $1,05 млрд, що на 20,8% менше, ніж у січні-серпні минулого року($1,32 млрд), передає Інтерфакс-Україна.



Із РФ надійшло вугілля на $420,58 млн (довоєнні поставки, частка в імпорті 40,05%), США – на $291,4 млн (27,76%), Австралії – на $103,13 млн (9,82%), інших країн – на $234,8 млн (22,37%).



Експорт Україною вугілля за вісім місяців становив 523,86 тис. тонн на $166,6 млн, зокрема у Словаччину – на $108,29 млн, Польщу – на $35 млн, Угорщину – на $20,77 млн, інші країни – на $2,56 млн. У січні-серпні-2021 експорт становив 0,89 тис. тонн на $0,133 млн.



Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту на 15,4% порівняно з 2020 роком – до 19,56 млн тонн.



Вугілля імпортоване на $2,49 млрд, що на 47,2% більше, ніж у 2020 році ($1,69 млрд). Із РФ надійшло вугілля на $1,55 млрд, США – на $494,64 млн, Казахстану – на $253,47 млн, інших країн – на $195,38 млн.