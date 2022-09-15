Державний фонд Казахстану готовий вийти з російських проєктів через санкції

Державний фонд Казахстану "Самрук-Казина" у повному обсязі дотримується запроваджених проти Росії санкцій і готовий вийти з проєктів, які потенційно можуть потрапити під такі обмеження.

Про це на брифінгу заявив голова правління фонду Алмасадам Саткалієв, повідомляє місцеве видання NUR.

"Ми в наші портфельні компанії залучили провідні юридичні компанії, які спеціалізуються на консалтингу, контролі та експертизі договорів, які укладаються фондом щодо уникнення будь-яких санкцій, у тому числі вторинних. У всі наші поточні договори з потенційними ризиковими партнерами, які можуть потрапити під санкції, або з акціонерами, які є санкційними особами, – e всі ці договори з цими компаніями включені так звані застереження, які мають на увазі вихід фонду із даних проєктів", – розповів голова фонду.

За його словами, такий вихід відбуватиметься без втрат для фонду та його портфельних компаній.

"Ми знаходимося у постійному контакті з нашими регуляторами, з Міністерством закордонних справ, з відповідними службами, працюємо з дипломатичним корпусом, послами зарубіжних держав, проводимо відповідні консультації з метою недопущення будь-яких ризиків запровадження санкцій шодо омпаній та активів фонду", – наголосив Саткалієв.

АТ "Фонд національного добробуту "Самрук-Казина" було створено у 2008 році. Під управлінням фонду знаходяться найбільші стратегічні компанії країни, серед яких Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпошта", "Казахстан темир жоли" "Kegoc" та інші.