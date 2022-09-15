Фонд гарантування виставив на продаж столичний ТРЦ "Магелан"

У системі Prozorro.Продажі 12 жовтня відбудеться аукціон з продажу активів АТ "МР Банк", який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту, серед іншого, включений столичний ТРЦ "Магелан".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Також до лоту включені права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

Крім того, до цього ж лоту включили майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться у селищі Крупець на Хмельниччині.

Початкова ціна реалізації лота становить 3,16 млрд грн.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР Банк".

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".