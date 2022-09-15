Фонд гарантування виставив на продаж столичний ТРЦ "Магелан"
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Також до лоту включені права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
Крім того, до цього ж лоту включили майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться у селищі Крупець на Хмельниччині.
Початкова ціна реалізації лота становить 3,16 млрд грн.
Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР Банк".
Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".