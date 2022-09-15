Російський уряд готує секвестр держбюджету через санкції та війну, – ЗМІ

Міністерство фінансів Росії попередив міністерства та відомства про скорочення на 10% так званих незахищених видатків бюджету РФ на 2023 рік.

Про це пише російське видання "Вєдомості" з посиланням на джерела, близькі до уряду РФ, та співрозмовників у галузевих відомствах.

Співрозмовники видання запевнили, що це не означає загального зменшення видатків на наступний рік, передбачених законом про бюджет на трирічний період, а секвестр захищених статей бюджету (пенсії, допомоги, виплати бюджетникам, медицина) не планується.

Інший співрозмовник, близький до адміністрації президента, повідомив, що обговорювалося скорочення витрат на загальну суму 27 трлн рублів.

Представник Мінфіну додав, що разом із скороченням видатків планується збільшити фінансування пріоритетних напрямків підтримки російської економіки, які постраждали від санкційного тиску.

Водночас джерело, близьке до Міноборони, а також співрозмовник в одній із великих оборонно-промислових компаній повідомили, що про скорочення фінансування держоборонзамовлення порівняно з 2022 роком не йдеться. За словами джерела, близького до Міноборони, витрати на грошове утримання військовослужбовців зростуть, тому й загальні витрати на оборону мають у 2023 році збільшитися.

За словами головного економіста ВЕБ.РФ Андрія Клепача, через секвестр можуть призупинитися вже розпочаті проекти, виникнути складнощі у розрахунках із замовниками та інші проблеми. Відомства не зможуть направити залишки за підсумками року на продовження фінансування видатків, за якими було проведено секвестр.

Попередні секвестри федерального бюджету проводились у 2016 та 2020 роках. Секвестування зазвичай стосується витрат, пов'язаних з держуправлінням, і капітальних витрат.

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Як повідомлялося, через санкції доходи бюджету Росії від експорту нафти та газу у серпні 2022 року зменшилися до мінімуму з червня 2021 року попри зростання цін. При цьому доходи бюджету Росії у річному обчисленні падають другий місяць поспіль – у липні їхнє падіння досягало 26%.

Наприкінці квітня міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що дефіцит бюджету РФ у 2022 році може становити як мінімум 1,6 трлн рублів ($21,5 млрд за курсом на той час), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ). Водночас він визнав, що раніше російський уряд прогнозував бездефіцитний бюджет на 2022 рік.

Законом про бюджет РФ на поточний рік передбачено його профіцит у розмірі 1,33 трлн рублів (1% до ВВП), у 2023 році він запланований в обсязі 299,1 млрд рублів (0,2% до ВВП), у 2024 році очікується дефіцит обсягом 522,7 млрд рублів (0,3% до ВВП).

На початку квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у 2022 році виконання бюджету Росії очікується з "нульовим профіцитом".

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.