Вагони з українським зерном зійшли з рейок у Румунії

Два вагони вантажного поїзда з українським зерном зійшли з рейок і перекинулися у Румунії.

Про це повідомляє національний оператор вантажних залізничних перевезень, передає "Європейська правда".

Залізничний потяг, що складався з 30 вагонів, прямував із зерном у порт Констанца. Перекидання двох вагонів поїзда сталося у центральному регіоні Муреш.

Постраждалих в аварії не було, рух поїздів зупинили на кілька годин. Причини аварії наразі невідомі.

Як повідомлялося, уряди Франції та Румунії підписали угоду, яка дозволить експортувати більше зерна з України в Європу та за її межі. Ця угода дозволить Україні вивозити ще більше зернових до Європи та країн, що розвиваються, особливо в Середземномор'ї.

Відповідно до проєкту угоди, Париж співпрацюватиме в розробці проєкту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимального використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної здатності там і в Сулінському каналі.