Росія опустилась на третє місце за обсягами експорту нафти до Індії, – Reuters

Саудівська Аравія в серпні після тримісячної перерви знову посіла друге місце серед постачальників нафти до Індії, лише трохи випередивши Росію. Перший рядок рейтингу, як і раніше, займав Ірак.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у нафтовій галузі та торгівлі, передає enkorr.

Індія є третім світовим імпортером та споживачем нафти. Торішнього серпня імпорт нафти з Саудівської Аравії до Індії становив 863,95 тис. барелів щодня, що у 4,8% вище, ніж у попередньому місяці. Постачання з Росії впали на 2,4%, до 855,95 тис. барелів на день.

Незважаючи на збільшення поставок із Саудівської Аравії, частка нафти країн ОПЕК в імпорті Індії скоротилася до 59,8%, найнижчого принаймні за 16 років рівня.

Індія ж стала другим після Китаю основним покупцем російської нафти, тоді як багато країн скорочують імпорт російських енергоносіїв через війну в Україні.

Загальний обсяг імпорту нафти в Індії в серпні впав до 5-місячного мінімуму і склав 4,45 млн барелів на день, що на 4,1% нижче за рівень липня. Причиною цього стало ремонтно-технічне обслуговування деяких НПЗ.

Раніше повідомлялося, що через санкції доходи бюджету Росії від експорту нафти та газу зменшилися до мінімуму з червня 2021 року попри зростання цін.