Україна увійшла в ТОП-3 світових лідерів із використання криптовалют

Україна посіла третю позицію в глобальному індексі впровадження криптовалют.

Про це йдеться в дослідженні аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що команда Мінцифри багато працює над розвитком та легалізацією криптоіндустрії в Україні.

"Розробили профільний закон "Про віртуальні активи", який у березні підписав президент. Разом із Комісією з цінних паперів та фондового ринку продовжуємо роботу над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, щоб визначити оподаткування операцій з віртуальними активами", – написав Федоров.

"Ми хочемо створити в Україні найбільш сприятливі умови для розвитку криптобізнесу. Щоб світові криптокомпанії могли легально заходити в Україну та вести бізнес, використовуючи банківську систему. А українці – декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах", – додав він.