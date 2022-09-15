Падіння видобутку газу російським "Газпромом" прискорюється

З 1 січня по 15 вересня 2022 року "Газпром", за попередніми даними, видобув 300,8 млрд кубометрів газу, що на 15,9% або на 56,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік.

Як повідомляє пресслужба російської компанії, експорт до країн далекого зарубіжжя за цей період впав на 38,8% або на 53,7 млрд куб. м – до 84,8 млрд кубометрів.

Попит на газ компанії із газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 3,3% або на 5,4 млрд куб. м.

Водночас російський монополіст вказує на зростання експорту газу до Китаю, однак обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC традиційно не розкриває.

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 13 вересня підземні газосховища Європи заповнені на 58,4 млрд. куб. м. Для досягнення рівня заповненості ПСГ початку сезону відбору 2019/2020 року європейські компанії мають закачати ще 14 млрд куб. м газу.

При цьому навіть близькі до максимальних запасів у ПСГ великих європейських країн не гарантують надійного проходження майбутнього осінньо-зимового періоду (ОЗП).

У зв’язку з цим "Газпром" натякає на можливу нестачу газу у Європі під час опалювального періоду.

"Навіть близькі до максимальних запасів у ПСГ великих європейських країн не гарантують надійного проходження майбутнього осінньо-зимового періоду", – зазначає російський монополіст.

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Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку газу на 14,6% або на 49,1 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками січня-липня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку на 12%, станом на 15 липня падіння видобутку становило 10,4%, на 15 червня – 6,4%.

"Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення. Зокрема, напередодні "Газпром" зупинив постачання газу трубопроводом "Північний потік" нібито для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Водночас компанія відмовляється забирати відремонтовані газові турбіни для цього газогону з Німеччини або збільшувати транзит через Україну.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.