Співвласник "Альфа Банку" подав до суду на французьку митницю через арешт його яхт
Про це заявив його адвокат, перердає Reuters.
Кузьмічов, один з головних акціонерів російського "Альфа-Банку", проти якого в березні ЄС ввів санкції за зв'язки з президентом РФ Путіним, оскаржив арешт його суден La Petite Ourse і La Petite Ourse II, проведений у містах Антіб і Канни на Лазурному березі відповідно.
"Якщо ви володієте активом для особистого користування, наприклад яхтою, ви маєте право користуватися ним, навіть якщо він заморожений", – сказав адвокат Філіп Бланшетьє.
Кузьмічов також володіє автомобілями та нерухомістю у Франції, які він також не може продавати або здавати в оренду через санкції, але він все ще має право ними користуватися, сказав адвокат, додавши: "Я не знаю, навіщо розрізняти, коли це яхта".
Він також стверджував, що були процедурні недоліки, пов'язані з арештами.
Вирок щодо прохання Кузьмічова повернути у користування свою яхту має відбутися 5 жовтня, сказав його адвокат.
Кузьмічов, статки якого за даними Forbes становлять близько $7 млрд, був співзасновником міжнародної інвестиційної групи LetterOne, яка володіє декількома телекомунікаційними групами, але покинув раду директорів фірми в березні.
Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.
Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".
Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".