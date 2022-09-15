За колишнього нардепа Мартиненка внесли 25 мільйонів застави

На рахунок Вищого антикорупційного суду внесли 24,7 млн грн, призначені у якості застави колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та легалізації коштів.

Про це виданню "Слово і діло" повідомили співрозмовники в антикорупційних органах.

За словами співрозмовників, кошти внесли ще в п'ятницю, 9 вересня.

Водночас суд поклав на підозрюваного ряд обов'язків: не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, суду; прибувати за першою вимогою; повідомляти орган досудового розслідування про зміну місця свого проживання та утримуватись від спілкування з визначеними в ухвалі особами.

Як повідомлялося, 6 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) збільшила розмір застави колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, який підозрюється у відмиванні коштів та отриманні неправомірної вигоди, з 4,9 млн грн до 24,7 млн грн.

Наприкінці липня детективи НАБУ повідомили про нову підозру колишньому народному депутату Миколі Мартиненку. За даними слідства, у 2014 році він отримав 311,6 тис. євро від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") за сприяння в просуванні її інтересів в Україні.

Нагадаємо, у травні 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт за звинуваченням колишнього парламентаря Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) та "Енергоатом" при укладанні та виконанні контрактів з постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладанні та виконанні контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн євро.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець звинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладання та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuer und Handelsgesellschaft mbH. Однак вироку у цій справі досі немає.