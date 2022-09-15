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"Укренерго" не бачить проблем через масовий перехід на електрообігрівачі

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"Укренерго" не бачить проблем через масовий перехід на електрообігрівачі
Енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо побутові споживачі почнуть масово переходити на обігрівачі.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Obozrevatel, передає LIGA.net.

"По-перше, наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша, якщо ми говоримо про мережі обленерго, втім не можна сказати, що вона вже така стара, що дихає на ладан", – заявив Кудрицький.

Він вважає, що додаткове навантаження від електрообігрівачів "поміститься" у пропускну здатність мереж, тому що через війну споживання електроенергії в Україні значно зменшилось.

По-друге, сказав він, мережі уже пройшли схоже випробування минулої зими.

"Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, "сіли на розетку", тобто перейшли з опалення газом на електроопалення, де це було можливо й доцільно. Виробництво і споживання електроенергії в Україні збільшилося. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми – в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, – проходили і не раз, і не в одному сезоні", – сказав Кудрицький.

"Тому я не прогнозую якихось системних проблем із тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мереж. Очікуємо, що мережі справляться", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами енергетики осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Укренерго не бачить, але питання не в Укренерго, а в місцевих обленерго, які за 30 років, нічого не робили, щоб покращити місцеві електромережі. Я вже мовчу про внутрібудинківі мережі. Усі тільки наживалися на споживачах. Що там нам співали - буде приватний власник - усе покращиться? Та зараз. Тільки постійне підвищення тарифів при повному небажанні щось робити. Комунальна мафія рулить, а закони України її підтримують.
  • Евгений Агро
    Обігріватися треба кондиціонером, але в мороз треба щоб це був інверторний кондиціонер, бо зазвичай вони працюють до - 15. А ккд у них більше ніж в 2 рази вище, навіть може бути і до 2.8 рази вище, ніж в звичайних обігрівачів. Тепла більше, а навантаження на мережу менше і рахунок за ее. І звісно, що якщо вмикаються прилади разом, які споживають більше ніж 16А, або 3.5 кВт, то частину треба вимикати, щоб не перевантажувати мережу. А краще не вмикати одночасно 2 прилади, які споживають по 1.5 кВт, як бойлер і кондиціонер 12 бто. Кондиціонер 7 споживає десь 700 Вт. 12 десь 1200 Вт. Звісно чим нижча температура на вулиці, тим ефективність теплового насосу нижче, але все одно значно вище звичайного обігрівача.
  • Serge Slavinsky
    О! Там дело не только в автомате Все поменяют автоматы, вкобчат электроприборы и начнет выходить из строя проводка и кабели....
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