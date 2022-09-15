Новини

ДБР повідомило про підозру колишньому держсекретарю МЗС

2970
ДБР повідомило про підозру колишньому держсекретарю МЗС
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ, який через службову недбалість допустив збитки держбюджету у сумі 3,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Як повідомляється, посадовець у 2017 році уклав з підприємцем договір про організацію харчування працівників МЗС. При цьому без укладання договорів оренди безкоштовно віддав у користування підприємцю державні приміщення загальною площею 527 кв. м для здійснення господарської діяльності.

Така "послуга" коштувала державному бюджету 3,2 млн грн.

Колишньому державному секретарю МЗС повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

ТОП-новини

всі новини