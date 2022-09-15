Європа збере найменший врожай кукурудзи за останні 15 років, – дослідження

Врожай кукурудзи в країнах Європи цього року може виявитися мінімумальним за останні 15 років через сильну посуху в регіоні цього літа.

Про це йдеться у доповіді французької консалтингової компанії Strategie Grains, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Компанія прогнозує, що ЄС цього сезону збере всього 53 млн тонн кукурудзи, що є мінімальним обсягом принаймні з 2007 року.

При цьому Strategie Grains зменшила прогноз загального збору зерна в Європі ще на 2,5 млн тонн – до 264,6 млн тонн. Таким чином, урожай зерна може виявитися на 25,7 млн ​​тонн меншим за минулорічний рівень.

Тим часом, кліматичні умови цього року виявилися сприятливішими для вирощування пшениці: компанія очікує гарних урожаїв на півночі Європи, однак у південних країнах він буде меншим через посуху.

"Збір (пшениці, – ред.) у 27 країнах ЄС цього року виявиться нижчим за середній показник за п'ять років, головним чином через скорочення посівних площ", – йдеться у доповіді.

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Strategie Grains оцінює врожай пшениці цього року на рівні 124,1 млн тонн порівняно зі 129,8 млн тонн у попередній сезон.

Компанія також вважає, що запаси пшениці в Європі залишаться обмеженими і оцінює перехідні запаси лише у 100 тис. тонн.

Тим часом попит на фуражне зерно (кукурудзу, пшеницю та ячмінь) цього сезону, як очікується, впаде приблизно на 5% порівняно з минулим роком і становитиме 148,6 млн тонн. Strategie Grains пов'язує таку тенденцію зі зниженням попиту на м'ясо в європейських країнах через несприятливий макроекономічний прогноз.

Як повідомлялося, аналітики електронної зернової біржі GrainTrade прогнозують, що ЄС імпортує 13 млн тонн кукурудзи з України для покриття своїх потреб на тлі зменшення власного урожаю.

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн. В тому числі врожай кукурудзи цього сезону очікується у розмірі близько 24 млн тонн.