"Укренерго" виплатило учасникам ринку більше 6 мільярдів із доходів на експортних аукціонах

"Укренерго" розрахувалося з учасниками за послуги з балансування та сплатило "Гарантованому покупцеві" за послуги зі збільшення частки "зеленої" генерації. Усього "Укренерго" перерахувало на покриття цих двох послуг більше 6 млрд грн.

Про це повідомив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що це гроші, які "Укренерго" заробило на аукціонах з доступу до міждержавних ліній електропередачі.

"Останні зміни до закону "Про ринок електроенергії" дозволили нам витрачати їх саме на розрахунки з "ГарПоком" і виробниками електроенергії, які надають послуги на балансуючому ринку. Зокрема, вчора "ГарПоку" було перераховано 3 млрд грн на компенсацію сплати за "зеленим" тарифом. Виробникам за послуги з балансування 12 вересня "Укренерго" перерахувало ще 1,76 млрд грн, а до цього, 5 вересня, – 1,25 млрд грн. Станом на зараз із доходів з продажу міждержавних перетинів учасники балансуючого ринку загалом отримали понад 3 млрд грн", – написав Кудрицький.

Головним джерелом розрахунків з "Гарантованим покупцем" залишається тариф на передачу електроенергії. Заборгованість учасників ринку з оплати цієї послуги перед "Укренерго" сьогодні складає понад 11,5 млрд грн. При цьому з початку війни борг збільшився вдвічі.

"Якби "Укренерго" отримувало ці кошти вчасно, ми могли би значно швидше розраховуватися з "Гарантованим покупцем", – додав Кудрицький.

Також, за його словами, важливо, щоб торгова стратегія самого "Гарантованого покупця" забезпечувала йому максимальний прибуток, який він може використати на оплату "зеленого" тарифу. Для цього максимальні обсяги "зеленої" електроенергії мають бути проданими на основних торгових майданчиках – ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" і на внутрішньодобовому ринку.

"Якщо цього не відбувається, то вироблена ними електроенергія потрапляє на балансуючий ринок, де за правилами продається майже за безцінь, адже це штрафний майданчик, для тих, хто не зміг реалізувати свою продукцію вчасно. Отже, що вище ціна, за якою "Гарантований покупець" продає "зелену" електроенергію, то менше компенсація, яку треба взяти з тарифу "Укренерго" і то швидше виробники з ВДЕ отримають свої гроші", – зазначив Кудрицький.