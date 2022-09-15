Ціни на продукти в Україні з початку року зросли на 25%, – Держстат
Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Укрінформ.
За даними Держстату, ціни в Україні на продукти харчування та алкогольні напої з початку року зросли на 25%.
Лідерами здорожчання є фрукти (60,2%), овочі (58,5%), риба (33,1%), хліб (29%) та цукор (27,9%).
Єдиним продуктом, що в серпні 2022 року коштував дешевше, ніж в грудні 2021 року, є яйця (-17%).
Щодо алкогольних та тютюнових виробів, ціни на них з початку року збільшилися, відповідно, на 23,6% та 13,3%.
Серед товарів непродовольчої групи найбільше в ціні додали паливні та мастильні матеріали (64%) та побутова техніка (25,9%).
Раніше з посиланням на Всеукраїнську аграрну раду повідомлялося, що в Україні з початком російського військового вторгнення ціни на продукти харчування зросли не менш ніж на 20%, і наприкінці осені зростуть ще на 10-15% через інфляційне ослаблення гривні, порушення логістичних ланцюжків, зростання цін на пальне, енергоносіїв та витрат на зберігання продукції.