Європейський інвестиційний банк направить місію в Україну

Європейський інвестиційний банк найближчими тижнями організує місію в Україну, під час якої обговорюватимуться нові напрямки співпраці.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за пыдсумками розмови із президентом ЄІБ Вернером Хойером.

"Зокрема, приділимо увагу підтримці мікро, малого й середнього бізнесу", – зазначив голова уряду.

У цьому контексті Шмигаль розповів голові ЄІБ про державну програму грантової підтримки "єРобота", мета якої — стимулювати розвиток бізнесів і створення нових робочих місць.

"Закликав ЄІБ долучатися до її фінансування, а також до фінансування відновлення України", – додав голова уряду.

Він також подякував команді Європейського інвестиційного банку за оголошення про надання Україні 500 млн євро.

"Це буде перший транш допомоги на загальну суму 1,59 млрд євро, і дуже важливий крок для підтримки макроекономічної стабільності нашої країни", – наголосив Шмигаль.