Україна, Молдова та Румунія започаткували новий формат співпраці в енергетиці, – Кулеба

Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії разом з міністрами енергетики цих країн започаткували новий тристоронній формат співпраці.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

"Сьогодні в Одесі я приймав міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоб започаткувати новий тристоронній формат. Разом із міністрами енергетики ми зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які розширять постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії", – заявив Кулеба.

Відповідно до спільного комюніке, опублікованого МЗС України, ця міністерська зустріч є першою в історії тристоронніх відносин між Україною, Республікою Молдова та Румунією. У ньому зазначається, що сторони проаналізували наслідки для безпекового середовища регіону, включно з управлінням потоками біженців, реагуванням на гуманітарні потреби, забезпеченням енергетичної безпеки та захисту безпечних і надійних видів транспорту та транзиту.

Міністри трьох країн підкреслили свою зацікавленість у розвитку співробітництва в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, насамперед у поглибленні політичного діалогу та покращенні шляхів диверсифікації поставок енергії на основі збалансованих, прозорих, недискримінаційних відносин, які забезпечують справедливу конкуренцію.