Американська ffVC запускає фонд на $50 мільйонів для українських стартапів

Президент України Володимир Зеленський на глобальному форумі SALT у Нью-Йорку розповів про масштабний проєкт з економічного відновлення держави., частиною якого стане запуск інвестиційного фонду Blue&Yellow Heritage Fund. Фонд у співпраці з Міністерством цифрової трансформації запускає американська венчурна компанія ff Venture Capital (ffVC).

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мета фонду – зібрати $50 млн американських інвестицій, які будуть спрямовані на розвиток українських стартапів.

"Це дозволить перетворити Україну на високотехнологічний хаб Європи та створити декілька потужних стартапів-єдинорогів", – зазначив Федоров.

Інвестування отримають проєкти у сферах штучного інтелекту, автоматизації виробництва, робототехніки, кібербезпеки та оборони, енергетики, зв’язку, транспорту, логістики та охорони здоров’я.

Blue&Yellow Heritage Fund стане першим фондом такого масштабу в Україні. Якірними інвесторами стали визначні представники фінансового ринку США та Європи.

Раніше повідомлялося, що компанія Google обрала ще 16 українських стартапів, які приєднаються до Фонду підтримки Google for Startups Ukraine та отримають фінансування до $100 тис.