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Німеччина виділила Раді Європи 10 мільйонів євро через виключення Росії

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Німеччина виділила Раді Європи 10 мільйонів євро через виключення Росії
Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб компенсувати дефіцит бюджету через виключення Росії з організації в березні 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні Ради Європи, передає Укрінформ.

"Німеччина надає додаткові 10 млн євро Раді Європи, щоб компенсувати дефіцит фінансування через виключення Росії з організації", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення призупинити всі відносини з Білоруссю через активну участь країни у війні Російської Федерації проти України. У своєму рішенні Комітет міністрів призупиняє право Білорусі брати участь у всіх засіданнях і заходах Організації.

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