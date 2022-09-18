Білл Гейтс вважає, що допомога Україні ускладнює досягнення цілей сталого розвитку ООН
Про це пише Financial Time, передає DOU.
"Це найважчий набір викликів, із якими зіткнувся глобальний розвиток", – сказав Гейтс.
Він визнав, що витрати країн-донорів на реагування на пандемію коронавірусу ускладнили орієнтування у внутрішній політиці міжнародної допомоги. Але "війна в Україні, я б сказав, ще гірша" через надмірні витрати Європи на сфери від продовольчої безпеки до гендерної рівності, сказав Гейтс.
"Війна в Україні збільшує їхні бюджети витратами на оборону, біженцями, субсидіями на електроенергію та витратами на доставку", – вважає Гейтс.
Оскільки наближаються терміни поповнення Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, малярією та туберкульозом і Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, "наша мета – підкреслити, що ці бюджети не слід скорочувати, якщо це взагалі можливо".
У 2015 році майже 200 країн приєдналися до цілей ООН щодо подолання викликів від голоду до зміни клімату. У своєму щорічному звіті про прогрес Гейтс і його колишня дружина Мелінда Френч Гейтс написали: "За сім років світ на шляху до недосягнення майже жодної з цілей".
Вони додали, що за поточних обставин потрібно буде прискорити темп прогресу в п’ять разів, щоб досягти більшості цілей. Однак навіть це може бути недостатньо, йдеться у звіті, "оскільки деякі прогнози ще не враховують вплив пандемії, не кажучи вже про війну в Україні чи продовольчу кризу, яку вона почала в Африці".
"Невдача не є неминучою. Я залишаюся оптимістом", – каже Гейтс.