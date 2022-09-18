Білл Гейтс вважає, що допомога Україні ускладнює досягнення цілей сталого розвитку ООН

Білл Гейтс заявив, що війна Росії в Україні обтяжує зобов’язання Європи щодо міжнародної допомоги та кліматичних заходів. Він також сказав, що світ перебуває на шляху до недосягнення майже всіх цілей сталого розвитку ООН, які його лідери зобов’язалися досягти до 2030 року.

Про це пише Financial Time, передає DOU.

"Це найважчий набір викликів, із якими зіткнувся глобальний розвиток", – сказав Гейтс.

Він визнав, що витрати країн-донорів на реагування на пандемію коронавірусу ускладнили орієнтування у внутрішній політиці міжнародної допомоги. Але "війна в Україні, я б сказав, ще гірша" через надмірні витрати Європи на сфери від продовольчої безпеки до гендерної рівності, сказав Гейтс.

"Війна в Україні збільшує їхні бюджети витратами на оборону, біженцями, субсидіями на електроенергію та витратами на доставку", – вважає Гейтс.

Оскільки наближаються терміни поповнення Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, малярією та туберкульозом і Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, "наша мета – підкреслити, що ці бюджети не слід скорочувати, якщо це взагалі можливо".

У 2015 році майже 200 країн приєдналися до цілей ООН щодо подолання викликів від голоду до зміни клімату. У своєму щорічному звіті про прогрес Гейтс і його колишня дружина Мелінда Френч Гейтс написали: "За сім років світ на шляху до недосягнення майже жодної з цілей".

Вони додали, що за поточних обставин потрібно буде прискорити темп прогресу в п’ять разів, щоб досягти більшості цілей. Однак навіть це може бути недостатньо, йдеться у звіті, "оскільки деякі прогнози ще не враховують вплив пандемії, не кажучи вже про війну в Україні чи продовольчу кризу, яку вона почала в Африці".

"Невдача не є неминучою. Я залишаюся оптимістом", – каже Гейтс.