США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $600 мільйонів

Президент США Джо Байден наказав виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму $600 млн.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає Інтерфакс-Україна.



У поширеному меморандумі президента йдеться, що він "делегував держсекретареві повноваження" на виділення Україні "суми до $600 млн".



Вона виділяється за рахунок скорочення витрат на статті Міністерства оборони та передбачає також "військову освіту та підготовку кадрів".

Як уточнили у Пентагоні, до нового пакету допомоги США Україні увійдуть додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядь.

Пакет допомоги також передбачає 1000 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари.

Крім того, Україна отримає чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимову форму.

Загалом США виділили Україні близько $15,8 млрд допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них понад $15,1 млрд з початку вторгнення Росії 24 лютого.