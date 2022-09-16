Окупанти відрізають Луганщину від інтернету, – Гайдай

Окупанти на Луганщині разом із мобільним інтернетом вимикають і кабельний.

Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Окупанти залишають людей в інформаційному вакуумі та водночас продовжують розповсюдження відеоматеріалів задля створення враження, що безпекова ситуація в так званій "ЛНР" нібито повністю під їхнім контролем. Тільки от лихо – у зв’язку з відсутністю будь-якого Інтернету у багатьох містах ці звернення, невідомо, до речі, коли записані, майже ніхто не подивиться. Бо після блокування мобільного інтернету ворог почав вимикати і кабельний. Як от у Сватовому", – зазначив він.

Зазначимо, що позавчора за розпорядженням окупаційної адміністрації на території ОРЛО був відключений мобільний інтернет. Так ворог намагається зупинити паніку, яка охопила певні верстви місцевого населення після того, як українські військові впритул наблизилось до адмінмежі Луганської області.