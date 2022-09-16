Мінекономіки та Світовий банк запускають страхування інвестицій під час війни

Міністерство економіки домовилося з MIGA, однією з інституцій Групи Світового банку, про запуск механізму страхування інвестицій під час війни. Найближчим часом почнеться реалізація пілотного проєкту на суму $30 млн.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан, передає пресслужба Мінекономіки.

"Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, готове запропонувати для України пілотний проєкт на суму $30 млн. Ця сума вже виділена, і вони готові розпочинати співпрацю з нами хоч сьогодні. Отже, спочатку ми візьмемо один інвестиційний проект і відпрацюємо на ньому всі нюанси по наданню гарантій для іноземних інвесторів.

У MIGA вже є такий інструмент, як Political Risk Insurance і в межах цього інструменту є War Risk Insurance. Позитивним є те, що їх страхові продукти підходять для України, тобто не треба буде вигадувати щось нове з нуля", –зазначив він.

За його словами, в наступному році суми на покриття будуть збільшені. Загальний портфель MIGA становить $24 млрд. Передбачається, що після завершення структурування трастового фонду Світового банку, який буде призначений для відновлення України, наша держава отримає $17 млрд на відновлення критичної інфраструктури і стимулювання економічного розвитку.

Частка цієї сумі буде скерована саме на страхування ризиків інвесторів.

"У наступному році ми маємо отримати від країн-партнерів за посередництва Світового банку $36 млрд на покриття дефіциту бюджету і ще $17 млрд на відновлення. У межах цих $17 млрд частина суми буде направлена на страхування ризиків інвесторів", –зазначив Грибан.

"Зараз ми почнемо з $30 млн, а вже від того, як ми реалізуємо цей пілотний проєкт, буде залежати сума виділених коштів на наступний рік. Думаю, що сума може бути збільшена десь до $1 млрд у 2023-му, або стати навіть більшою, якщо такий інструмент матиме попит серед інвесторів. При цьому обсяг страхового покриття становитиме не менше 90% від суми інвестиції", – додав він.

Як повідомлялося, Світовий банк уже розпочав роботу над збором коштів та планує створити нові трастові фонди під запит України на $17 млрд, які потрібні на термінове відновлення.