Світовий банк може виділити Україні ще $1 мільярд у листопаді, – Мінекономіки

Світовий банк вже у листопаді може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму $1 млрд. Також виноситься рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан, передає пресслужба Мінекономіки.

"В мене є гарні новини від Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що входить до структури Світового банку. Вони планують винести на затвердження ради директорів Світового банку пакет по Україні вже в цьому листопаді. Пакет буде передбачати фінансування на $1 млрд – це буде, як пряме кредитування так і фінансові гарантії та інструменти trade finance", – зазначив він.

За його словами, очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проекту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки.

Так, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, становитиме більше $3.3 млрд.

Грибан додав, що IFC також активно працюють з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вони вже надіслали запит на $2 млрд. Ці кошти також планують використовувати для запровадження фінансових інструментів на підтримку України.

Крім цього уже в жовтні Світовий банк під час щорічних зборів має презентувати трастовий фонд на підтримку України.

Як повідомлялося, Світовий банк уже розпочав роботу над збором коштів та планує створити нові трастові фонди під запит України на $17 млрд, які потрібні на термінове відновлення.