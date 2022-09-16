Правоохоронці затримали учасника хакерської групи, яка завдала збитків на $120 мільйонів

Правоохоронці затримали учасника хакерського угруповання, яке завдало компаніям понад $120 млн збитків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офісом Генерального прокурора спільно з Департаментом кіберполіції Нацполіції України та правоохоронними органами Франції, Нідерландів, Норвегії, України, США, Швейцарії за підтримки Європолу та Євроюсту на території Швейцарії в серпні 2022 року затримано та взято під варту одного із учасників хакерського угруповання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у жовтні 2021 року було проведено міжнародну операцію щодо документування злочинної діяльності угруповання, яке розповсюджувало віруси-вимагачі "LockerGoga".

Від дій хакерів постраждали понад 1 800 компаній та установ у 71 країні. Загальні збитки сягають більш ніж $120 млн.

Під час слідчих дій правоохоронці отримали техніку та носії інформації, що використовувалась цим угрупованням. За результатами спільного аналізу цих носіїв отримано приватні ключі для розблокування вірусів-вимагачів. Ці ключі дають можливість потерпілим компаніям і установам відновити дані, раніше зашифровані шкідливими програмами "LockerGoga".

Також спільно з Європолом створено інструмент для допомоги жертвам у процесі дешифрування інформації.

Крім того, наразі на території України проводиться ряд слідчих дій з метою притягнення до відповідальності всіх учасників хакерського угруповання.