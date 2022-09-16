Нацбанк анулював ліцензії семи фінансових компаній

Національний банк відкликав ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у семи фінансових компаній через ненаданням ними жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії.