"Енергоатом" відсудив у "Гарантованого покупця" ще 934 мільйони за електроенергію

Господарський суд Києва 18 серпня частково задовольнив позов НАЕК "Енергоатом" до держпідприємства "Гарантований покупець" та вирішив стягнути 934 млн грн заборгованості.

Про це повідомляє Finbalance.

Раніше, 31 серпня, Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "ГарПоку" та залишив без змін рішення щодо 2,06 млрд грн заборгованості.

Водночас суд апеляційної інстанції визнав нечинним рішення суду першої інстанції в частині стягнення з боржника ще 619,1 млн грн, з огляду на погашення вказаної суми заборгованості в червні-2021 (тобто вже після згаданого рішення Госпсуду м. Києва).

11 серпня 2022 року "Енергоатом" відсудив у ДП "ГарПок" ще 1,18 млрд грн за придбану електроенергію.

Нагадаємо, що 22 листопада суд також задовольнив позов "Енергоатома" до "ГарПоку" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 4 млрд грн.