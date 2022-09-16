НАБУ оголосило у розшук скандального нардепа Деркача

Правоохоронці заочно повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те, що він переховується від слідства, його оголосили в розшук.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що Деркач упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

"Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", – наголосили в НАБУ.

Зазначається, що в липні під час низки обшуків правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність нардепа, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Розслідування триває. НАБУ та САП встановлюють інші обставини вчинення злочину.

Нагадаємо, у серпні минулого року РНБО запровадила персональні санкції щодо позафракційного народного депутата Андрія Деркача та низки осіб, проти яких було введено санкції США.

Як повідомлялося, 10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача, за причетність до спроб вплинути на виборчий процес у США. Тоді офіційні представники США заявляли, що Деркач "підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже понад десять років є активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори у США та інших місцях у світі".

Раніше, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувався процес дискредитації кандидата у президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.