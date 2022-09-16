Україна отримала від міжнародних партнерів $17,4 мільярда, – Мінфін

Обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 13 вересня становив $17,42 млрд, або 52% від заявленої ними допомоги.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що на частку грантів припало трохи менше половини отриманих коштів – $8,52 млрд, або 48,9%.



Найбільшу підтримку Україні оголосили США та Євросоюз – відповідно $12,99 млрд і $11,6 млрд. Проте якщо США з цього обсягу виділили вже $6,99 млрд (54%) і все у вигляді грантів, то ЄС – $2,42 млрд (21%), з яких гранти лише $144 млн.



Замикають п'ятірку найбільших донорів Канада, МВФ та Німеччина – відповідно $1,52 млрд, $1,41 млрд та $1,373 млрд. Із них лише Німеччина надала грант – на $1,37 млрд. Усі ці заявлені кошти вже виділені, хоча днями МВФ анонсував затвердження у жовтні ще $1,4 млрд екстреного фінансування.



Далі йде Велика Британія, яка заявила про підтримку бюджету України на $1,1 млрд, із яких поки що надала $577 млн, у тому числі $128 млн у вигляді грантів.



Донорами бюджету України у розмірі від $500 млн до $1 млрд з початку війни стали Світовий банк, Європейський інвестбанк та Японія – відповідно $929 млн, $720 млн та $581 млн – усі ці кошти вже отримані та всі у вигляді кредитів.



Про приблизно однакову фінансову підтримку українського бюджету заявили Франція, Італія та Нідерланди. Однак якщо Франція та Італія вже надали всі анонсовані відповідно $332 млн і $330 млн, то Нідерланди поки що виділили третину – $106 млн.



Мінфін також зазначив, що з початку війни фінансування дефіциту бюджету на 315 млрд грн, або на $10,15 млрд в еквіваленті, покрив Національний банк за рахунок прямого викупу військових облігацій.

Як повідомлялося, Світовий банк у листопаді може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму $1 млрд.