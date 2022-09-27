Без паніки та під прильотами: Вячеслав Мішалов про те, як "Фрегат" тримає на зв’язку дрони, шелтери та боржників

З початком війни частина команди інтернет-провайдера "Фрегат" у рядах кібервійськ успішно відбиває атаки ботів, блокує пабліки рф та відновлює стратегічні інтернет-ресурси. Один з наших співробітників вже пів року на передовій налаштовує Starlink для ЗСУ.



Вячеслав Мішалов - підприємець, інвестор, співзасновник інтернет-провайдера "Фрегат", керівний партнер компанії Dnepro Press Steel

Відновлюємо зв'язок прямо під вибухами

"Фрегат" – найбільший інтернет-провайдер у місті та один із п’яти найбільших у країні.

Майже 200 тис абонентів у Дніпрі та області, Києві, Черкасах, Запоріжжі, Полтавщині.

Будь-яке відключення породжує паніку. Тому інтернет за будь-яких обставин та емоційний спокій абонентів - наша принципова позиція.

Наприклад, у березні на бучанському напрямку через пошкодження магістральної оптики пропав доступ до Telegram.

Форуми наповнилися коментарями типу: "Почалося!". Тоді наші адміни не спали кілька діб, прокладаючи альтернативні маршрути, й зрештою відновили зв'язок.

Під час паливної кризи всією командою шукали талони "своїми каналами", аби не зупиняти налагоджувальні роботи. Покриття "Фрегату" велике, пошкодження ліній зв’язку чи об’єктів із обладнанням є після кожного прильоту.

Коли ракета влучила в район ЮМЗ у Дніпрі, детонація тривала кілька годин. Наші монтажники відновлювали пошкоджені поруч мережі прямо під вибухами. Ми не могли залишити людей у шоці й без зв'язку з рідними.

Так само й в Кременчуці ми відновлювали пошкоджені мережі одразу після прильотів.

За пів року забезпечили ЗСУ на 15 млн грн автопарком

У пріоритет поставили авто: на передовій їхній термін короткий, а місія надважлива.

Вже відправили на фронт 21 автівку, а також бронежилети, кулі, аптечки та радіозв’язок.

Підключили інтернет понад 200 громадським локаціям безкоштовно

"Фрегат"щодня без обмежень під’єднує бомбосховища, воєнні об’єкти, волонтерські штаби та шелтери для переселенців.

Наприклад, до нас звернулись власники кав'ярні в Дніпрі, які за цей час прийняли у себе біля 1000 переселенців. Ми абсолютно безкоштовно підключили інтернет для одного із будинків, де жило одночасно 15 людей!

Стали хабом допомоги для провайдерів зі сходу України

Наш офіс тимчасово став прихистком для родин провайдерів зі Слов'янська, Лисичанська, Краматорська, а паркувальні майданчики - для їхньої техніки та обладнання.

Не відключали навіть боржників та колишніх абонентів

З початком війни ми прийняли рішення не відключати абонентів із мінусом на рахунку. Перші три місяці надавали їм сталий інтернет-зв’язок на швидкості 10 Мбіт/с, достатньої для будь-якої роботи.

Наші колишні абоненти могли мати безкоштовний зв'язок, просто під'єднавши кабель.

Навіть коли люди потроху почали знову платити, ми все одно залишили для боржників доступ до інтернету, але вже на швидкості 2 Мбіт/с.

За час війни - жодного звільнення

Натомість ми заморозили модернізацію об'єктів і перевели на дистанційку всі можливі відділи.

Співробітникам, які пішли до ЗСУ, ми зберегли робочі місця та повну зарплату, включно до їх повернення після перемоги.

"Фрегат" роками формував свою команду і саме з нею після перемоги планує відбудовувати Україну.

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