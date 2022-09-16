Голова Мінфіну назвав умовою відмови від емісії гривні отримання $38 мільярдів допомоги у 2023 році

Уряд в поданому до Верховної Ради проєкті держбюджету на 2023 рік не передбачає його пряме емісійне фінансування Національним банком шляхом прямого викупу ним облігацій внутрішньої держпозики

Про це він заявив в ефірі єдиного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати $38 млрд від наших партнерів, зловживати гіперінфляцією та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики – девальвації та гіперінфляції – ми не будемо", – сказав міністр.

"Але така опція існує. Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього", – додав Марченко.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Частину коштів надає за рахунок емісійного фінансування через купівлю держоблігацій Нацбанк.

У червні через нестачу зовнішньої допомоги НБУ збільшив прямий викуп ОВДП до 105 млрд грн, однак у липні, серпні та вересні поки що надавав по 30 млрд грн – у межах раніше обговореної з урядом стелі 400 млрд грн загалом за рік. Наразі Нацбанк виділив 315 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 13 вересня затвердив проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік" з доходами у сумі 1 279,1 млрд грн та видатками в обсязі 2 573,4 млрд грн. Дефіцит бюджету передбачено на рівні 20% ВВП, перекриття якого заплановано за рахунок державних запозичень в обсязі 1 686,8 млрд грн.

Таким чином, наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до менш ніж $3,2 млрд на місяць, розраховуючи на його фінансування США, МВФ і ЄС.