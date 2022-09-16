У керівника головного господарського суду України знайшли російське громадянство, він – заперечує. ВIДЕО

Заступник голови українського Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов має чинний паспорт громадянина РФ.

Як з’ясували журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода), Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.

За даними авторів розслідування, в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені.

Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017 році обрала його до реформованого Верховного суду. Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

Крім того, саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві.

При цьому у своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії. Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею спільно володіють теща українського судді та його дружина Інна Львова. Вона також виявилась громадянкою РФ, про що суддя не вказав у своїй декларації.

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду – це остання ланка у вирішенні майнових та бізнесових суперечок. Богдан Львов очолює Касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата.

У сфері господарського правосуддя Богдан Львов, він працював у Вищому господарському суді і за Ющенка, і потім за Януковича. За часів президентства останнього судом керували Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов. Обом слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства, що вони заперечують. Богдан Львов працював суддею під їхнім керівництвом.

При цьому "Схеми" знайшли російський паспорт і в Татькова, який отримав громадянство РФ ще у 2017 році.

Сам Львов заперечує наявність у нього громадянства країни-агресора та повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів. Водночас він так і не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Також у своїй заяві суддя стверджує, що поширення такої інформації про нього "спрямоване на вивільнення посади голови суду (примусово чи за власним бажанням), що має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб".