Фінансова компанія "Нової пошти" відкрила офіс у Литві

Фінансова компанія Novapay, яка входить у групу компаній "Нова пошта", відкрила новий офіс у Литві.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Novapay планує робити фінансові продукти не тільки для українців, а і для інших європейських країн.

Наразі компанія активно набирає співробітників в новий офіс у Вільнюсі.

Фінансовий сервіс NovaPay працює на ринку України з 2014 року. Компанія пропонує фізособам і бізнесу фінансові продукти як онлайн, так і офлайн. Зокрема NovaPay забезпечує розрахунки на "Новій пошті", доставляє грошові перекази по Україні та з-за кордону, приймає комунальні та інші платежі, забезпечує інтернет-еквайринг для бізнесу.