Доходи Азербайджану від експорту нафти зросли в 1,6 раза

Експорт задекларованої нафти з Азербайджану в січні-серпні 2022 року склав 17,98 млн тонн, що на 4,2% нижче від показника аналогічного періоду торік. Водночас виручка збільшилася в 1,6 раза.

Про це свідчать дані Державного митного комітету країни, передає Інтерфакс-Азербайджан.

Загальна вартість експортованої нафти за звітний період склала $13,72 млрд – зростання на 61,5%.

Частка в загальній структурі експорту нафти в січні-серпні 2022 року склала 52,29%.

За звітний період покупцями азербайджанської нафти стали 26 країн. Серед них, за даними ДМК, традиційно головним покупцем залишається Італія, на долю якої припало 39,1% всього експорту "чорного золота" за січень-серпень 2022 року. Крім Італії, в топ-3 покупців увійшли Індія й Ізраїль.

Серед постійних покупців залишаються Велика Британія, Хорватія, Чехія, Туреччина, Індія, В'єтнам, Індонезія, Україна.

При цьому серед покупців немає Китаю, Канади й низки інших країн, які активно купували азербайджанську нафту у 2021 році.

Також незначні обсяги в січні-серпні 2022 року постачалися в Росію й Грузію.